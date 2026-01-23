Таксист спас пенсионерку из Башкирии от мошенников

Все началось со звонка с неизвестного номера. Ответив, пенсионерка услышала голос мужчины, который представился следователем. Он сообщил, что якобы мошенники хотят заполучить ее деньги, и для предотвращения негативных последствий необходимо снять наличные. При попытке снять сбережения у горожанки заблокировали карту.
На следующий день лжеследователь интересовался ситуацией с картой, и горожанка, проехав в банк, сообщила, что карту не разблокировали. Тогда мошенник уточнил, хранятся ли деньги у нее дома. Ответив положительно, она взяла более 800 тысяч рублей и перевела на счета аферистов.
Затем злоумышленники направили пенсионерку в Уфу, так как в Благовещенске она не смогла снять деньги. Неизвестные вызвали ей такси и во время поездки были постоянно на связи. Водитель Владислав Кузнецов прислушался к разговору пассажирки и понял, что она находится под влиянием мошенников. Он решил сообщить полицейским, остановился возле сотрудников ДПС и рассказал о случившемся. Стражи порядка незамедлительно сопроводили их до ближайшего отдела полиции. Пенсионерка долго не могла поверить водителю и полицейским. Так бдительность Владислава Кузнецова помогла уберечь оставшиеся накопления пенсионерки.
В ближайшее время Владислав Валерьевич будет приглашен в Управление МВД России по Уфе для награждения за оказанное содействие в предотвращении мошенничества, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Уфе школьница передала аферистам сейфы с деньгами родителей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.