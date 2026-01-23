Таксист спас пенсионерку из Башкирии от мошенников

Затем злоумышленники направили пенсионерку в Уфу, так как в Благовещенске она не смогла снять деньги. Неизвестные вызвали ей такси и во время поездки были постоянно на связи. Водитель Владислав Кузнецов прислушался к разговору пассажирки и понял, что она находится под влиянием мошенников. Он решил сообщить полицейским, остановился возле сотрудников ДПС и рассказал о случившемся. Стражи порядка незамедлительно сопроводили их до ближайшего отдела полиции. Пенсионерка долго не могла поверить водителю и полицейским. Так бдительность Владислава Кузнецова помогла уберечь оставшиеся накопления пенсионерки.