Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ открыли огонь по запорожской Каменке-Днепровской

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. ВСУ открыли артиллерийский огонь по запорожской Каменке-Днепровской, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.