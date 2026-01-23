ВСУ открыли огонь по запорожской Каменке-Днепровской

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. ВСУ открыли артиллерийский огонь по запорожской Каменке-Днепровской, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
