Помощник мошенников вернёт обманутому новосибирцу почти 300 тысяч

Пенсионер из города Обь частично вернул свои сбережения, потерянные из-за мошенников. По решению Октябрьского районного суда Новосибирска с так называемого «дроппера» — 23-летнего новосибирца, чей счёт использовали преступники, — взыскано более 290 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Как установило следствие, 68-летний мужчина стал жертвой обмана: ему пообещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту, и он перевёл деньги на указанный счёт. Средства ушли напрямую на карту молодого человека, который, по версии следствия, предоставил её мошенникам за вознаграждение.
Когда прокурор Оби подал гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения, ответчик попытался уйти от ответственности, сославшись на своё банкротство. Однако суд напомнил: даже при признании несостоятельности гражданин не освобождается от обязательств. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что обнальщика из Новосибирска осудили за мошенничество с банковскими картами.