Помощник мошенников вернёт обманутому новосибирцу почти 300 тысяч

Как установило следствие, 68-летний мужчина стал жертвой обмана: ему пообещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту, и он перевёл деньги на указанный счёт. Средства ушли напрямую на карту молодого человека, который, по версии следствия, предоставил её мошенникам за вознаграждение.