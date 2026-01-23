Boeing из Калининграда аварийно сел в Шереметьево

Следовавший рейсом Калининград — Москва Boeing 737 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительной информации, во время полета в кабине пилотов сработал датчик неисправности стойки шасси. Экипаж принял решение об аварийной посадке в пункте назначения.
Самолет приземлился в штатном режиме, пострадавших нет. В настоящее время технические службы аэропорта устанавливают точные причины срабатывания датчика и проверяют состояние лайнера.