Челябинскому пенсионеру вернут деньги, похищенные мошенниками

В мае 2025 года мужчина под влиянием аферистов перевёл эту сумму на указанный ими банковский счёт. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования удалось установить, что деньги поступили жителю Дахадаевского района Республики Дагестан.
После этого прокуратура подал иск о взыскании с владельца банковского счёта суммы неосновательного обогащения. Суд требования удовлетворил.
Ранее мы рассказывали, что жителя Новосибирска суд обязал вернуть 770 тысяч рублей мужчине из Челябинской области, которые он перевёл на его карту под влиянием мошенников.