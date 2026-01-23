Глава Крымска Янис Будагов останется под стражей

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что суд апелляционной инстанции детально изучил представленные материалы дела. Принимая во внимание основания и мотивы, изложенные в них, суд пришел к выводу, что избрание иной, более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого на данном этапе невозможно.