Глава Крымска Янис Будагов останется под стражей

Суд оставил главу Крымска под арестом.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский краевой суд оставил под стражей главу Крымска Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Первомайского районного суда города Краснодара, который ранее избрал в отношении мэра меру пресечения в виде заключения под стражу.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщает, что суд апелляционной инстанции детально изучил представленные материалы дела. Принимая во внимание основания и мотивы, изложенные в них, суд пришел к выводу, что избрание иной, более мягкой меры пресечения в отношении обвиняемого на данном этапе невозможно.

Таким образом, Янис Будагов продолжит находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела.