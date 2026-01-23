В Башкирии спасли беременную двойней женщину с отслойкой плаценты

Новорожденных оперативно доставили в столичный перинатальный центр третьего уровня, оснащенный всем необходимым для выхаживания недоношенных детей. Сейчас состояние малышек стабилизировалось: они уже переведены из реанимации в отделение патологии, набирают вес и готовятся к встрече с родными.