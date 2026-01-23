В Башкирии спасли беременную двойней женщину с отслойкой плаценты

В Башкирии врачи спасли жизнь новорожденным двойняшкам, появившимся на свет раньше срока. Подробности медицинского подвига рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.
По информации ведомства, у беременной пациентки Месягутовской центральной районной больницы на 34-й неделе внезапно началась отслойка плаценты, создавшая прямую угрозу для жизни матери и детей. Врачи районной больницы немедленно провели экстренную операцию кесарева сечения.
На свет появились две девочки весом по 1900 граммов каждая. Сразу после рождения «торопыжкам» потребовалась высокотехнологичная медицинская помощь и в село вылетел спецборт санавиации с реанимационной бригадой из Республиканской детской клинической больницы Уфы.
Новорожденных оперативно доставили в столичный перинатальный центр третьего уровня, оснащенный всем необходимым для выхаживания недоношенных детей. Сейчас состояние малышек стабилизировалось: они уже переведены из реанимации в отделение патологии, набирают вес и готовятся к встрече с родными.
