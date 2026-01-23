В Подмосковье 104 картины на 32 миллиона рублей украли через чердак. Видео

В Московской области раскрыта крупная кража произведений искусства. Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые вынесли более сотни полотен из частной коллекции в научном институте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в Черноголовке злоумышленник перелез через забор и поднялся по пожарной лестнице, после чего проник в здание через чердак.
Сообщницей мужчины была бывшая сотрудница института, рассказавшая подельнику, где хранятся картины и как отключить сигнализацию. Чтобы вынести все 104 полотна, вору пришлось возвращаться на место преступления несколько раз. Общий ущерб превысил 32 миллиона рублей.
«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых. В ходе обыска в квартире фигуранта обнаружены все украденные картины», — отметила Ирина Волк.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, его сообщница находится под домашним арестом, а все изъятые картины скоро вернутся к владельцу.