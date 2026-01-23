СК назвал причину смерти покупателя в ТЦ в Петербурге

Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта мужчины с охранниками в торговом центре «Сити Молл» в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Уточнялось, что инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения посетителя в краже в «Перекрестке», молодой человек распылил газ из баллончика в сторону охранников. По данному факту были задержаны двое сотрудников охранного предприятия.