СК раскрыл аферу в Минске, где более восьми собственников остались без квартир

Мошенники из Минска разменивали квартиры на непригодные жилье в деревне. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Как установило следствие, с 2007 по 2024 годы 55-летний минчанин убедил ряд собственников доверить ему продажу квартир в столице. Фигурант пообещал купить минчанам жилье в деревне и вернуть разницу в деньгах, но те остались ни с чем.
Так, одной из первых жертв афериста стала безработная минчанка, ведущая асоциальный образ жизни. Через фиктивного покупателя, которым стал его ничего не подозревающий брат, мужчина заключил договор купли-продажи квартиры, а потом продал жилье реальному покупателю. Минчанку он перевез в купленный дом в деревне Молодечненского района, а остальные деньги присвоил. Спустя время женщина умерла, так и не узнав, что фактически бесплатно передала свое жилье. Так как сделка существовала только на бумаге.
В 2018-м в свои схемы аферист привлек 31 летнего сына, ранее судимого за сбыт наркотиков. Вместе они завладели квартирой престарелой женщины и ее сына, страдающего психическим заболеванием. Сначала сын фигуранта их навещал и привозил продукты, чтобы втереться в доверие, а после конфликта с соседями уговорил переехать в деревню, где будет спокойнее. К оформлению документов привлекли знакомого нотариуса, который удостоверил согласие на сделку несмотря на очевидную недееспособность сына хозяйки квартиры. Их перевезли в квартиру новой жены обвиняемого в Минской области, оформив якобы обмен, хотя жилье в регионе стоило в пять раз меньше.
По аналогичной схеме мужчина обманул шестерых минчан. В свои аферы с квартирами обвиняемый вовлекал собственников жилья, которые злоупотребляли алкоголем, оказались в трудной жизненной ситуации или были неспособны осознавать происходящее в силу возраста и состояния здоровья.
— Действуя в одиночку и совместно с сыном, фигуранты завладели квартирами и деньгами потерпевших на сумму более 200 тысяч рублей, — рассказали в СК.
Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Нотариуса, который им помогал, обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси).
Суд приговорил 55-летнего минчанина к шести годам исправительной колонии усиленного режима, его сын получил четыре года тюрьмы. Нотариуса приговорили к четырем годам исправительной колонии, лишив права занимать определенные должности и заниматься нотариальной деятельностью на пять лет.
