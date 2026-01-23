СК раскрыл аферу в Минске, где более восьми собственников остались без квартир

В 2018-м в свои схемы аферист привлек 31 летнего сына, ранее судимого за сбыт наркотиков. Вместе они завладели квартирой престарелой женщины и ее сына, страдающего психическим заболеванием. Сначала сын фигуранта их навещал и привозил продукты, чтобы втереться в доверие, а после конфликта с соседями уговорил переехать в деревню, где будет спокойнее. К оформлению документов привлекли знакомого нотариуса, который удостоверил согласие на сделку несмотря на очевидную недееспособность сына хозяйки квартиры. Их перевезли в квартиру новой жены обвиняемого в Минской области, оформив якобы обмен, хотя жилье в регионе стоило в пять раз меньше.