В Красноярске 10-летняя девочка погибла в сугробе

В красноярском поселке Березовка 10-летняя девочка погибла под завалами снега.

Источник: РИА "Новости"

Все случилось сегодня, 23 января, когда ребенок играл рядом с соседским домом по улице Совхозная.

«Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Она не смогла выбраться и погибла», — рассказали в СК.

Точную причину смерти установит эксперт, но, предположительно, девочка задохнулась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.