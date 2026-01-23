В Красноярске 10-летняя девочка погибла в сугробе

Все случилось сегодня, 23 января, когда ребенок играл рядом с соседским домом по улице Совхозная.
«Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Она не смогла выбраться и погибла», — рассказали в СК.
Точную причину смерти установит эксперт, но, предположительно, девочка задохнулась.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.