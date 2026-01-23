Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о сыне

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего школьника характеризует его положительно и говорит о том, что у подростка не было конфликтов с ровесниками, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.
«Отец характеризует сына положительно. По его словам, он хорошо учился, занимается спортом и не имеет конфликтов с ровесниками», — сказала собеседница агентства.
Ранее в ГСУ СК РФ по региону сообщили, что в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении 14-летнего сына. По данным следствия, вечером в четверг подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Согласно опубликованному видео, неизвестный был одет в черную куртку с капюшоном.
Как уточнили в ГСУ СК, отец мальчика в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. Кроме того, ему прислали видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ).