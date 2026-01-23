Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о сыне

Как уточнили в ГСУ СК, отец мальчика в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. Кроме того, ему прислали видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ).