СМИ: самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности

Boeing 737 сообщением «Калининград — Москва» аварийно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за проблем со стойкой шасси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В Шереметьево аварийно сел Boeing 737 рейсом “Калининград — Москва”», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
Как сообщает ТАСС, посадка прошла благополучно. Специалисты приступили к техническому осмотру борта, который на время проверки отстранен от полетов.