Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Пхукета в Барнаул совершил незапланированную посадку в Китае

Авиарейс Пхукет — Барнаул совершил посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу. Перед приземлением Boeing 757 кружил в зоне ожидания, экипаж контролировал ситуацию. Сейчас авиакомпания выясняет причины инцидента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Пхукет — Барнаул, благополучно приземлился в китайском аэропорту Ланьчжоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Ранее борт некоторое время находился в зоне ожидания, пока экипаж выполнял процедуры, необходимые для подготовки к приземлению.

В авиакомпании подчеркнули, что на протяжении всего инцидента экипаж полностью контролировал параметры полета. На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

Причины, по которым борт был вынужден прервать полет и сесть в Ланьчжоу, пока не уточняются. Согласно онлайн-табло аэропорта Барнаула, самолет должен был прибыть в пункт назначения в 17:55 по местному времени.