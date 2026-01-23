Рейс из Пхукета в Барнаул совершил незапланированную посадку в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Пхукет — Барнаул, благополучно приземлился в китайском аэропорту Ланьчжоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Ранее борт некоторое время находился в зоне ожидания, пока экипаж выполнял процедуры, необходимые для подготовки к приземлению.
В авиакомпании подчеркнули, что на протяжении всего инцидента экипаж полностью контролировал параметры полета. На борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.
Причины, по которым борт был вынужден прервать полет и сесть в Ланьчжоу, пока не уточняются. Согласно онлайн-табло аэропорта Барнаула, самолет должен был прибыть в пункт назначения в 17:55 по местному времени.