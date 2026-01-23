Два уголовных дела могут завести после коммунальной аварии в Карабаше (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для оценки действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и администрации города и решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 (халатность) УК РФ», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Также сообщается, что руководителю теплоснабжающей организации ООО «Перпектива», руководителям УК и главе города внесены представления об устранении нарушений закона с требованием — обеспечить скорейшее восстановление теплоснабжения.
В отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено дело по статье 7.23 КоАП РФ (за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).
«Прокуратура продолжает контролировать фактическую поставку теплоносителя в жилые помещения при заполнении системы отопления», — говорится в комментарии.
Напомним, в Карабаше более 30 многоквартирных домов остались без отопления еще 21 января из-за аварии на теплопроводе.
«Вчера, 22 января, одиноким пенсионерам, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и родителям детей-инвалидов передали коробки с продуктовыми наборами и пледы», — отчитался в соцсетях мэр Павел Титов. Сегодня, по его словам, градообразующее предприятие открыло специальный пункт выдачи гуманитарной помощи для пострадавших от коммунальной аварии. «Кроме того, волонтеры продолжают поквартирную раздачу продуктовых наборов, чтобы охватить как можно больше нуждающихся семей», — утверждает Титов.