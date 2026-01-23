Два уголовных дела могут завести после коммунальной аварии в Карабаше

«Вчера, 22 января, одиноким пенсионерам, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и родителям детей-инвалидов передали коробки с продуктовыми наборами и пледы», — отчитался в соцсетях мэр Павел Титов. Сегодня, по его словам, градообразующее предприятие открыло специальный пункт выдачи гуманитарной помощи для пострадавших от коммунальной аварии. «Кроме того, волонтеры продолжают поквартирную раздачу продуктовых наборов, чтобы охватить как можно больше нуждающихся семей», — утверждает Титов.