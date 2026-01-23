В сочинском отеле, где заболели дети, нашли нарушения в питании

В отеле комплекса «Лоо-Арена» в Сочи по результатам эпидемиологического расследования выявлены нарушения при организации питания, сообщает ТАСС. Проверку провели после случая группового заболевания, зафиксированного в начале января. Тогда второй генотип норовируса выявили у четверых детей, которые приехали на соревнования по регби и проживали в этом отеле.
В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора установили несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также норм технического регулирования при организации питания. В отношении владельца гостиничного комплекса возбудили административные дела. В Роспотребнадзоре отметили, что контроль за соблюдением санитарных норм в местах и размещении детей продолжат.
Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц в поселке Лоо Сочи отравились дети 10−12 лет, приехавшие на соревнования по регби. Медицинскую помощь оказали всем пострадавшим, госпитализация не потребовалась. По факту случившегося районная прокуратура организовала проверку.