В сочинском отеле, где заболели дети, нашли нарушения в питании

В отеле комплекса «Лоо-Арена» в Сочи по результатам эпидемиологического расследования выявлены нарушения при организации питания, сообщает ТАСС. Проверку провели после случая группового заболевания, зафиксированного в начале января. Тогда второй генотип норовируса выявили у четверых детей, которые приехали на соревнования по регби и проживали в этом отеле.