В Калининграде ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на льду во дворе

Школьница получила перелом позвоночника, упав на льду во дворе в Калининграде.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после падения на льду во дворе в Калининграде, сотрудники прокуратуры начали проверку по факту травмирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 19 января днем 10-летняя школьница поскользнулась на неочищенной от снега и надели придомовой территории жилого дома на улице Суздальской в Калининграде и упала на спину.

«В результате падения у несовершеннолетней диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Прокуратура Ленинградского района города Калининграда проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней», — говорится в сообщении в Telegram — канале областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию управляющей организации, а также рассмотрен вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.