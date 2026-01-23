В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла, копая тоннель в сугробе

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в поселке Березовка. Ребенок оказался под завалом во время игры в сугробе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, трагедия произошла 23 января на улице Совхозной. Девочка играла рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент верхняя часть снежной массы обрушилась и перекрыла ребенку выход. Она не смогла выбраться самостоятельно и погибла.
Следственный отдел по Березовскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.