В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла, копая тоннель в сугробе

Трагедия в Красноярском крае: 10-летняя девочка погибла, оказавшись под завалом в снежном тоннеле. Ребенок играл в сугробе рядом с домом, когда снег обрушился и перекрыл выход.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в поселке Березовка. Ребенок оказался под завалом во время игры в сугробе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла 23 января на улице Совхозной. Девочка играла рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент верхняя часть снежной массы обрушилась и перекрыла ребенку выход. Она не смогла выбраться самостоятельно и погибла.

Следственный отдел по Березовскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.