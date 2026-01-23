В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла, копая тоннель в сугробе

По данным следствия, трагедия произошла 23 января на улице Совхозной. Девочка играла рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент верхняя часть снежной массы обрушилась и перекрыла ребенку выход. Она не смогла выбраться самостоятельно и погибла.