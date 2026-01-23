22-летняя девушка насмерть замерзла в Бурятии

В Бурятии вечеринка закончилась трагедией. Компания друзей веселилась, пока не обнаружила, что одна из гостей, 22-летняя девушка, пропала. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, она вышла из дома около 5:30 утра 18 января 2026 года. На улице в это время стояли аномальные морозы, температура опускалась до −40 градусов. При этом девушка ушла без верхней одежды.