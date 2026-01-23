22-летняя девушка насмерть замерзла в Бурятии

В Бурятии вечеринка закончилась трагедией. Компания друзей веселилась, пока не обнаружила, что одна из гостей, 22-летняя девушка, пропала. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, она вышла из дома около 5:30 утра 18 января 2026 года. На улице в это время стояли аномальные морозы, температура опускалась до −40 градусов. При этом девушка ушла без верхней одежды.
— Через три часа ее друзья забили тревогу и обратились в полицию. Мы сразу начали осматривать дворы. Позже нашли ее в ограде нежилого дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Девушка была еще жива, но получила сильнейшее переохлаждение. Ее успели доставить в больницу, однако врачи уже не смогли ее спасти. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
