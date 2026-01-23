МВД показало кадры задержания укравшего более 100 картин в Черноголовке

Мужчина вынес 104 полотна, несколько раз вернувшись на место преступления. Ущерб превысил 32 млн руб.
Коллекция, по информации телеграм-канала «112», принадлежит химику и коллекционеру, почетному члену Академии художеств Виктору Карцеву.
Картины находились в помещении научного института в городском округе Черноголовке. По данным следствия, организовать похищение задержанному мужчине помогала знакомая женщина. Ей были известны место хранения картин и способ отключения организации, потому что ранее женщина работала в организации.
Следователь межмуниципального управления МВД России «Ногинское» возбудил уголовное дело за кражу (ст. 158 Уголовного кодекса).
Фигурант заключен под стражу, сообщница находится под домашним арестом. Расследование, по словам Ирины Волк, продолжается.