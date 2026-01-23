Главу фирмы в Ростовской области уличили в уклонении от налогов на 14 млн рублей

Известно, что весь нанесенный ущерб руководитель компании полностью возместил во время следствия. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По статье «Сокрытие денежных средств» (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) подозреваемому грозят штраф, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. К этому моменту материалы дела уже передали в суд.