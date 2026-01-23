Школьник пытался ограбить пассажирку в московском метро. Видео

В московском метро на станции «Парк культуры» пассажиры помогли задержать подростка, пытавшегося ограбить девушку. Об этом сообщает столичная пресс-служба ГУ МВД России.
По данным следствия, молодой человек выхватил из рук 23-летней пассажирки в вагоне электропоезда пакет с мобильным телефоном и документами, после чего выбежал на платформу. Пострадавшая не растерялась и бросилась в погоню за грабителем.
Очевидцы оперативно отреагировали на инцидент, преградив злоумышленнику путь и удерживая его до прибытия полиции. Грабителем оказался учащийся девятого класса одной из подмосковных школ.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он находится под подпиской о невыезде. Похищенные вещи изъяты и вскоре будут возвращены владелице.