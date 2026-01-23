В Минске школьник вынес из дома мамин сейф с деньгами, спасаясь от детдома

В милицию обратилась мама 11-летнего школьника, которого мошенники заставили вынести из дома сейф с деньгами и драгоценностями. Сначала несовершеннолетнему позвонили лжесотрудники сотовой связи, спросив, с кем он проживает. Следующие звонок также был от мошенников, которые начали угрожать школьнику: в том случае, если он не будет слушаться и выполнять их задания, то его родителей арестуют, а самого отправят в детдом.