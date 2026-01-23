Ричмонд
В Минске школьник вынес из дома мамин сейф с деньгами, спасаясь от детдома

В Минске 11-летний школьник отдал мошенникам мамин сейф с деньгами и драгоценностями.

Источник: Комсомольская правда

В Минске школьник вынес из дома мамин сейф с деньгами, спасаясь от детдома. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась мама 11-летнего школьника, которого мошенники заставили вынести из дома сейф с деньгами и драгоценностями. Сначала несовершеннолетнему позвонили лжесотрудники сотовой связи, спросив, с кем он проживает. Следующие звонок также был от мошенников, которые начали угрожать школьнику: в том случае, если он не будет слушаться и выполнять их задания, то его родителей арестуют, а самого отправят в детдом.

«Ребенок испугался и поверил. На протяжении нескольких недель преступники держали мальчика на связи и убеждали, что наблюдают за ним», — сообщили в милиции.

И добавили, что по указанию мошенников 11-летний школьник нашел дома сейф, однако не смог его открыть. Тогда мошенники сказали несовершеннолетнему вынести сейф на общий балкон, снять весь свой путь на видео. В ГУВД обратили внимание, что в тот же день за сейфом пришел курьер. Школьник за ним наблюдал, а также хорошо запомнил.

Сотрудники милиции по приметам смогли разыскать мужчину. Им оказался 32-летний житель Гомельской области, который сам стал жертвой мошенников и думал, что помогает милиции.

«По указанию мошенников он купил болгарку и вскрыл сейф. После чего вывез за границу всё его содержимое — больше пяти тысяч долларов, золотые кольца и жемчужные бусы», — привели подробности в милиции.

По указанному факту заведено уголовное дело.

