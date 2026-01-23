Пропавшего в Красноярске подростка нашли

«Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — заявили в ведомстве.
Незадолго до этого обнаружили живой и 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка. Они пропали в один день.
По данным следствия, мальчик ушел из дома вечером в четверг, его сопровождал неизвестный. С заявлением о его пропаже в полицию обратился отец. В тот же день он получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие.
Также поступала информация, что из дома мальчика пропали три миллиона рублей.