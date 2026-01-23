Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Красноярске подростка нашли

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавшего в Красноярске 14-летнего подростка нашли, с ним все в порядке, сообщили в региональном главке СК.

Источник: РИА "Новости"

«Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — заявили в ведомстве.

Незадолго до этого обнаружили живой и 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка. Они пропали в один день.

По данным следствия, мальчик ушел из дома вечером в четверг, его сопровождал неизвестный. С заявлением о его пропаже в полицию обратился отец. В тот же день он получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие.

Также поступала информация, что из дома мальчика пропали три миллиона рублей.