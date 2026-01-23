В Ростовской области уровень преступности упал почти на 15 процентов за год

В Ростовской области количество преступлений за год сократилось почти на 15 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 января, сообщил начальник ГУ МВД по Донскому региону Александр Речицкий.
По итогам 2025 года в регионе, как и в целом по стране, зафиксировано значительное улучшение криминальной обстановки. Общий показатель снижения составил 14,9 процента.
Статистика демонстрирует резкое падение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Так, количество убийств сократилось на 17,8%, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 20,1%. На 34,7% стало меньше изнасилований.
Сократилось количество инцидентов в имущественной сфере: грабежей стало меньше на 16,9%, краж — на 2%, а краж из квартир — на 26,3%. Специалисты отмечают снижение числа мошенничеств на 10,6%. Резко уменьшилось количество обращений в полицию, связанных с угоном машин — на 28,7% и краж мобильных телефонов — на 25,9%. Зарегистрированное число поджогов упало на 17,2%, а разбойных нападений — на 6,8%.
— При этом процент раскрытых убийств и преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, превысила 97%, — заявил глава регионального ведомства. — Все зарегистрированные изнасилования раскрыты полностью. Показатель раскрываемости по разбойным нападениям составил 93,4%.
