В Ростовской области уровень преступности упал почти на 15 процентов за год

Сократилось количество инцидентов в имущественной сфере: грабежей стало меньше на 16,9%, краж — на 2%, а краж из квартир — на 26,3%. Специалисты отмечают снижение числа мошенничеств на 10,6%. Резко уменьшилось количество обращений в полицию, связанных с угоном машин — на 28,7% и краж мобильных телефонов — на 25,9%. Зарегистрированное число поджогов упало на 17,2%, а разбойных нападений — на 6,8%.