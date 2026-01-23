Знакомство с попутчиками в поезде закончилось нападением: сибиряка жестоко избили из-за денег

Пассажиры в поезде превратили поездку в кошмар для вахтовика из Красноярского края. Мужчина, возвращавшийся домой с работы, познакомился с попутчиками, а те, узнав, что у него есть деньги, жестоко избили его и потребовали отдать 80 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте и транспортной прокуратуре.
— Преступников сняли с поезда на станции Кунерма в Бурятии. Один из грабителей, 27-летний житель Тюменской области, сознался. Северобайкальский суд приговорил его к двум годам колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе ведомств.
Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летняя девушка насмерть замерзла в Бурятии. Она ушла с вечеринки без верхней одежды, несмотря на 40-градусные морозы.