Знакомство с попутчиками в поезде закончилось нападением: сибиряка жестоко избили из-за денег

Пассажиры в поезде превратили поездку в кошмар для вахтовика из Красноярского края. Мужчина, возвращавшийся домой с работы, познакомился с попутчиками, а те, узнав, что у него есть деньги, жестоко избили его и потребовали отдать 80 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте и транспортной прокуратуре.