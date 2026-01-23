Ричмонд
Продавших фальшивое золото на 3 миллиона долларов аферистов будут судить в Москве

Золотая лихорадка с печальным финалом: в Москве будут судить группу мошенников, продавших фальшивые слитки за 3 миллиона долларов. Аферисты заранее изготовили поддельное золото и документы к нему. Двое участников банды сами сдались полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве завершено расследование дела в отношении шестерых участников преступной группы, зарабатывавших на продаже поддельных драгоценных металлов. Ущерб от их деятельности составил свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.

По данным следствия, преступная схема была реализована в 2025 году. Мошенники нашли клиентов, желавших выгодно приобрести золото для последующего экспорта. Злоумышленники изготовили муляжи слитков и подготовили фальшивые документы, подтверждающие их подлинность.

За фальшивые слитки потерпевшие расплатились цифровыми активами на сумму свыше 3 миллионов долларов.

Находившиеся в федеральном розыске двое участников группы добровольно явились к следователям и дали признательные показания. С ними заключены досудебные соглашения, в связи с чем их уголовные дела выделены в отдельное производство.

Следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.