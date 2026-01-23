Продавших фальшивое золото на 3 миллиона долларов аферистов будут судить в Москве

В Москве завершено расследование дела в отношении шестерых участников преступной группы, зарабатывавших на продаже поддельных драгоценных металлов. Ущерб от их деятельности составил свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.
По данным следствия, преступная схема была реализована в 2025 году. Мошенники нашли клиентов, желавших выгодно приобрести золото для последующего экспорта. Злоумышленники изготовили муляжи слитков и подготовили фальшивые документы, подтверждающие их подлинность.
За фальшивые слитки потерпевшие расплатились цифровыми активами на сумму свыше 3 миллионов долларов.
Находившиеся в федеральном розыске двое участников группы добровольно явились к следователям и дали признательные показания. С ними заключены досудебные соглашения, в связи с чем их уголовные дела выделены в отдельное производство.
Следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.