Продавших фальшивое золото на 3 миллиона долларов аферистов будут судить в Москве

В Москве завершено расследование дела в отношении шестерых участников преступной группы, зарабатывавших на продаже поддельных драгоценных металлов. Ущерб от их деятельности составил свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.