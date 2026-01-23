Поиски бесследно исчезнувшего охотника завершились спустя месяц в Иркутской области

В Иркутской области трагически закончились поиски охотника, бесследно пропавшего в декабре 2025 года. Мужчина ушел в тайгу и не вернулся, оставив родных в страшной неизвестности. Каждая версия была пугающей: встреча с медведем, случайная травма вдали от людей…
Чтобы раскрыть эту тайну, 22 января в район Тофаларии на вертолете вылетела спасательная группа. Им удалось найти ответ, но он оказался печальным.
— После проведения поисковых работ тело охотника нашли в сгоревшем зимовье, — сообщили в пожарно-спасательной службе региона.
Что именно привело к трагедии — пока остается загадкой. Следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося в глухой тайге.
