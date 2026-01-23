Поиски бесследно исчезнувшего охотника завершились спустя месяц в Иркутской области

В Иркутской области трагически закончились поиски охотника, бесследно пропавшего в декабре 2025 года. Мужчина ушел в тайгу и не вернулся, оставив родных в страшной неизвестности. Каждая версия была пугающей: встреча с медведем, случайная травма вдали от людей…