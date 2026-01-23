В Молдове подросткам, избившим 13-летнюю девочку, грозит до трех лет тюрьмы: Генеральная прокуратура начала уголовное расследование

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки двумя другими девочками в одном из районов Яловени. По информации, предоставленной UNIMEDIA, двум девушкам грозит до 3 лет лишения свободы.
«В отношении данного дела начато уголовное расследование по факту причинения телесных повреждений средней тяжести. Расследование продолжается, а нападавшим грозит до 3 лет лишения свободы», — заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.
Напомним, 13-летняя девочка стала жертвой жестокого нападения со стороны двух подростков, в то время как несколько мальчиков наблюдали за происходящим и снимали всё на видео. В результате избиения она получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.
Ранее Министр внутренних дел заявил, что не знает, будет ли возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения девочки.
