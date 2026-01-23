Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове подросткам, избившим 13-летнюю девочку, грозит до трех лет тюрьмы: Генеральная прокуратура начала уголовное расследование

В результате избиения девочка получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки двумя другими девочками в одном из районов Яловени. По информации, предоставленной UNIMEDIA, двум девушкам грозит до 3 лет лишения свободы.

«В отношении данного дела начато уголовное расследование по факту причинения телесных повреждений средней тяжести. Расследование продолжается, а нападавшим грозит до 3 лет лишения свободы», — заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Напомним, 13-летняя девочка стала жертвой жестокого нападения со стороны двух подростков, в то время как несколько мальчиков наблюдали за происходящим и снимали всё на видео. В результате избиения она получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.

Ранее Министр внутренних дел заявил, что не знает, будет ли возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения девочки.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше