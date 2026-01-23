1340 трупов на дне озера в Башкирии: операция по извлечению мертвых овец завершилась

Напомним, инцидент произошел 16 декабря около хутора Луч. По словам владельца отары, причиной трагедии стала непогода. Фермер оценил убытки более чем в 20 миллионов рублей. Ему предстоит оплатить работу спасателей и транспортировку погибших животных в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). Одна овца из стада, попавшего в беду, сумела выбраться и выжила.