1340 трупов на дне озера в Башкирии: операция по извлечению мертвых овец завершилась

В Бирском районе Башкирии завершилась операция по извлечению овец, провалившихся под лед озера Узеть еще месяц назад. Как рассказала информационному агентству «Башинформ» заместитель председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова, из водоема подняли 1340 туш животных.
Напомним, инцидент произошел 16 декабря около хутора Луч. По словам владельца отары, причиной трагедии стала непогода. Фермер оценил убытки более чем в 20 миллионов рублей. Ему предстоит оплатить работу спасателей и транспортировку погибших животных в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). Одна овца из стада, попавшего в беду, сумела выбраться и выжила.
Несмотря на завершение основной части работ, позже для обследования дна водоема будут проведены контрольные водолазные погружения.
