11 человек умерли в Башкирии страшной смертью: МЧС раскрыло шокирующие данные

C начала 2026 года в Башкирии произошло 275 пожаров. В результате этих происшествий, как сообщает МЧС республики, погибли 11 человек, еще восемь получили травмы.
Отмечается, что за отчетную неделю с 16 по 22 января пожаров с летальным исходом удалось избежать. За этот период было зарегистрировано 82 пожара. Основными причинами стали:
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 35 случаев;
— неправильное устройство или неисправность печей и дымоходов — 24 случая;
— неосторожное обращение с огнем — 23 случая.
Статистика показывает, что рост числа пожаров на сегодняшний день зафиксирован в 22 муниципальных образованиях республики. Рост гибели людей при пожарах наблюдается в пяти муниципалитетах.
Спасатели напоминают, что с установлением морозной погоды значительно возрастают риски возникновения пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования и отопительных систем, а также из-за использования самодельных обогревательных приборов.
МЧС призывает граждан быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.
