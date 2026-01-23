«К телу проволокой был привязан автомобильный домкрат». СК раскрыл подробности убийства 19-летней белоруски, совершенное 26 лет назад

Удалось выяснить, что минчанка отдыхала с преступниками, сидела в автомобиле за водителем на заднем сидении, выпивала. Один из мужчин начал к ней приставать. Один из свидетелей сообщил, что видел через окно авто, как мужчина стал душить девушку. Затем он вышел из машины, оттуда на землю упало тело. Он потянул тело девушки за руку к реке и выбросил в воду вместе с личным вещами.