«К телу проволокой был привязан автомобильный домкрат». СК раскрыл подробности убийства 19-летней белоруски, совершенное 26 лет назад

СК раскрыл убийство 19-летней белоруски, совершенное 26 лет назад под Минском. Подробности рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления Следственного комитета по Минской области Александр Протосовицкий. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
Заместитель начальника сообщил, что девушку убили в 1999 году. На берегу реке Птичь 3 июля на водохранилище, расположенном неподалеку от деревни Волковичи Минского района, сотрудники милиции в водоеме нашли труп.
— Тело было обнаженное, к нему металлической проволокой был привязан гидравлический автомобильный домкрат. Вещи погибшей обнаружили недалеко от этого места (металлический крестик, одежда). Тогда на одежде нашли следы биоматериала, которые позже помогли найти преступника, — сообщил Александр Протосовицкий.
В результате судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что смерь девушки наступила от механической асфиксии. Кроме того, незадолго до этого она подверглась изнасилованию. Специалисты смогли установить личность погибшей. Ей оказалась жительница Минска 1980 года рождения. То есть в тот момент ей было 19 лет.
Удалось выяснить, что минчанка отдыхала с преступниками, сидела в автомобиле за водителем на заднем сидении, выпивала. Один из мужчин начал к ней приставать. Один из свидетелей сообщил, что видел через окно авто, как мужчина стал душить девушку. Затем он вышел из машины, оттуда на землю упало тело. Он потянул тело девушки за руку к реке и выбросил в воду вместе с личным вещами.
Следствие отрабатывало большое количество версий: от того, что девушку убил кто-то из ее круга общения, до причастности к убийству кого-то из местных жителей, где был найден труп. Однако ни одна из версий не подтвердилась. В 2025 году оперативниками была получена информация про компанию молодых людей (речь идет про 1999 год), которые знакомились с девушками, приглашали их провести время на берегу реки, распивали алкоголь.
— И когда уже непосредственно начали заходить с этих фигурантов, отрабатывать их на причастность, установили некие пересечения со знакомыми этой девушки. Так следователи сделали вывод, что потерпевшая могла стать жертвой преступления именно граждан, входивших в эту группу людей, — привел подробности заместитель начальника.
Всего было три фигуранта: двое были задержаны, один умер. Они сообщили подробности преступления. Кроме того, двое смогли показать место, где все случилось. Также они рассказали, что один из фигурантов когда-то был знаком с убитой, познакомил ее с друзьями, а те — пригласили ее приехать на берег реки.
— Когда один из мужчин стал оказывать знаки внимания девушке, та ему отказала. Так он совершил насильственное действие сексуального характера в отношении жертвы и потом ее убил. Когда все эти обстоятельства были установлены, оба фигуранта, которые были в живых, были предоставлены в СК Беларуси для проведения следственных действий, — заметил Александр Протосовицкий.
Он добавил, что подозреваемые и обвиняемые сами подтвердили, что в тот вечер были в одной компании с жительницей Минска на берегу указанного водохранилища. Вместе с тем они сказали, что убийство совершил один человек. Замначальника пояснил: телесные повреждения, которые были у убитой, также давали основания полагать, что убийство совершил один человек:
— Но был при этом биоматериал, который помог однозначно идентифицировать личность преступника. Требовались определенные исследования. Здесь возникли некоторые трудности, так как умерший фигурант был кремирован после смерти. Поэтому получить его биоматериал уже было невозможно. Стали устанавливать какой-то круг его близких родственников, получение материала помогло бы добраться до истины.
Протосовицкий уточнил, что удалось найти в Минском районе могилу родственницы, провести эксгумацию. Было установлено, что следы, оставленные на одежде погибшей, и изъятые после убийства, были оставлены умершим фигурантом дела.
— В отношении умершего лица принято решение о прекращении дела в связи со смертью. Двое других лиц привлечены к уголовной ответственности в части укрывательства особо тяжкого преступления. Непосредственно после совершения убийства они оказывали помощь в сокрытии тела и следов преступления и все это время прекрасно знали о преступлении, — заявил заместитель начальника.
Он обратил внимание, что жителю Минска на момент совершения преступления было 22 года.
Ранее СК раскрыл аферу в Минске, где более восьми собственников остались без квартир.
Тем временем в Минске школьник вынес из дома мамин сейф с деньгами, спасаясь от детдома.
Кроме того, белорус выбросил в мусорный контейнер и убил собаку Нюру своей пожилой матери.