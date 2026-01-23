В Екатеринбурге ночью вспыхнула высотка на улице Крестинского

В ночь на 23 января в Екатеринбурге вспыхнул пожар в десятиэтажном доме на улице Крестинского. О происшествии стало известно в 1:03. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек. Огонь охватил квартиру, расположенную на девятом этаже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.