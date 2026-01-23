Поджигатель забыл пароль от криптокошелька и не смог забрать «награду»

Мужчина рассказал, что поджог совершил по указанию незнакомца, который связался с ним через мессенджер и предложил за 30 тыс. руб выполнить задание. Поджог проводился с использованием бензина и спичек, а сам процесс был зафиксирован на видео и отправлен «заказчику».