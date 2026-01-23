Поджигатель забыл пароль от криптокошелька и не смог забрать «награду»

«21 января текущего года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Очёрского муниципального округа произошло возгорание щитовой будки Сотрудники прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы установили, что причиной данного происшествия стал поджог», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК; до 20 лет лишения свободы). Подозреваемый — 29-летний местный житель — признался в содеянном. До избрания меры пресечения фигурант задержан.
Мужчина рассказал, что поджог совершил по указанию незнакомца, который связался с ним через мессенджер и предложил за 30 тыс. руб выполнить задание. Поджог проводился с использованием бензина и спичек, а сам процесс был зафиксирован на видео и отправлен «заказчику».
Взамен пермяк получил обещанную сумму в криптовалюте, но воспользоваться ею не смог — из-за утерянного пароля от электронного кошелька.