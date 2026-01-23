Ричмонд
В Ленобласти завели дело после гибели ребенка на уроке физкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело из-за гибели ребенка на уроке физкультуры в школе в Ленинградской области. Ему внезапно стало плохо во время занятия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по городу Выборгу следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 января 14-летнему подростку внезапно стало плохо в школе на уроке физкультуры. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.