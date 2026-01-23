В Ленобласти завели дело после гибели ребенка на уроке физкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело из-за гибели ребенка на уроке физкультуры в школе в Ленинградской области. Ему внезапно стало плохо во время занятия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.