В Ленобласти завели дело после гибели ребенка на уроке физкультуры

«Следственным отделом по городу Выборгу следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 января 14-летнему подростку внезапно стало плохо в школе на уроке физкультуры. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.