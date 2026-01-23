В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека

«На данный момент власти сообщают о 122 погибших в результате стихийных бедствий. Количество пострадавших превышает 720 тысяч человек. В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров», — сказали агентству в посольстве.