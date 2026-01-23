Ричмонд
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В результате наводнений в Мозамбике погибли 122 человека, число пострадавших превышает 720 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Источник: Reuters

«На данный момент власти сообщают о 122 погибших в результате стихийных бедствий. Количество пострадавших превышает 720 тысяч человек. В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров», — сказали агентству в посольстве.

«Наиболее остро на данный момент стоят вопросы о перемещении жителей из пострадавших районов, организации центров временного размещения, оказания населению необходимой медицинской и гуманитарной помощи, а также проведение аварийно-спасательных и инженерно-реконструкционных работ», — добавили там.