В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека

«На данный момент власти сообщают о 122 погибших в результате стихийных бедствий. Количество пострадавших превышает 720 тысяч человек. В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров», — сказали агентству в посольстве.
«Наиболее остро на данный момент стоят вопросы о перемещении жителей из пострадавших районов, организации центров временного размещения, оказания населению необходимой медицинской и гуманитарной помощи, а также проведение аварийно-спасательных и инженерно-реконструкционных работ», — добавили там.