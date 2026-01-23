«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении.
Пропавший подросток из Красноярска находился под влиянием мошенников
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, и сопровождавшая его девушка находились под влиянием мошенников, они отдали им 3 миллиона рублей, украденных у отца школьника, сообщает СК РФ.