Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший подросток из Красноярска находился под влиянием мошенников

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, и сопровождавшая его девушка находились под влиянием мошенников, они отдали им 3 миллиона рублей, украденных у отца школьника, сообщает СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллионов рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении.