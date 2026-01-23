В Калуге за взятку арестован экс-замглавы управления по борьбе с коррупцией

В Калужской области под стражу взят бывший заместитель начальника регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Следствие считает, что за 2 миллиона рублей от главы компании подполковник обещал прекратить проверку организации на предмет налоговых нарушений. Деньги передавались частями на территории Калужской и Тульской областей.
Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ. В ходе обысков в доме подозреваемого оперативники изъяли крупные суммы наличных, банковские карты, оружие и служебную документацию.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас фигурант находится под стражей, его проверяют на причастность к другим коррупционным преступлениям.