На Ставрополье экс-главу электросетевого предприятия осудили за растрату

«Участники незаконной схемы завысили стоимость товаров по девяти госконтрактам более чем на 46 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами на общую сумму 2,5 млн рублей», — пояснил собеседник.
На скамье подсудимых оказались бывший руководитель ГУП «Ставэлектросеть» и двое его подельников. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
По данным прокуратуры, в преступное сообщество помимо руководителя госпредприятия входили руководители пяти фирм. Коммерческие организации, подконтрольные членам группы, предоставляли госпредприятию электротехническую продукцию по завышенной стоимости. Преступления совершались в период с 2021 по 2023 год.