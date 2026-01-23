На Ставрополье экс-главу электросетевого предприятия осудили за растрату

«Участники незаконной схемы завысили стоимость товаров по девяти госконтрактам более чем на 46 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами на общую сумму 2,5 млн рублей», — пояснил собеседник.