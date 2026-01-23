Ричмонд
На Ставрополье экс-главу электросетевого предприятия осудили за растрату

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Суд в Ставрополе вынес приговор экс-руководителю предприятия «Ставэлектросеть» и двум его подельникам по делу о завышении стоимости госконтрактов. Ущерб превысил 46 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Источник: Freepik

«Участники незаконной схемы завысили стоимость товаров по девяти госконтрактам более чем на 46 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами на общую сумму 2,5 млн рублей», — пояснил собеседник.

На скамье подсудимых оказались бывший руководитель ГУП «Ставэлектросеть» и двое его подельников. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

По данным прокуратуры, в преступное сообщество помимо руководителя госпредприятия входили руководители пяти фирм. Коммерческие организации, подконтрольные членам группы, предоставляли госпредприятию электротехническую продукцию по завышенной стоимости. Преступления совершались в период с 2021 по 2023 год.