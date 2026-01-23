«Дочке операция нужна…»: роман с незнакомкой лишил сибиряка крупной суммы

42-летний житель Тулуна стал жертвой мошенничества. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, он познакомился с женщиной на сайте знакомств, и их общение быстро перешло в мессенджер. Новая знакомая рассказала о тяжелой ситуации и попросила денег на операцию для дочери. Мужчина согласился помочь.
— Позже спутница якобы решила вернуть долг и попросила у сибиряка пятизначный код из смс для подтверждения. Он продиктовал его. В итоге деньги не вернулись, а чат с женщиной был удален. Когда мужчина проверил счет, оказалось, что с него списали около 130 тысяч рублей. Мошенница перестала выходить на связь, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Полиция напоминает, что в интернете нужно быть очень осторожным. Если новый знакомый просит денег, это почти всегда обман. Никогда не сообщайте коды из смс посторонним людям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски бесследно исчезнувшего охотника завершились спустя месяц в Иркутской области.