«Дочке операция нужна…»: роман с незнакомкой лишил сибиряка крупной суммы

— Позже спутница якобы решила вернуть долг и попросила у сибиряка пятизначный код из смс для подтверждения. Он продиктовал его. В итоге деньги не вернулись, а чат с женщиной был удален. Когда мужчина проверил счет, оказалось, что с него списали около 130 тысяч рублей. Мошенница перестала выходить на связь, — рассказывают в пресс-службе ведомства.