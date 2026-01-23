Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дочке операция нужна…»: роман с незнакомкой лишил сибиряка крупной суммы

В Тулуне мужчина отдал мошенникам 130 тысяч после знакомства в сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

42-летний житель Тулуна стал жертвой мошенничества. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, он познакомился с женщиной на сайте знакомств, и их общение быстро перешло в мессенджер. Новая знакомая рассказала о тяжелой ситуации и попросила денег на операцию для дочери. Мужчина согласился помочь.

— Позже спутница якобы решила вернуть долг и попросила у сибиряка пятизначный код из смс для подтверждения. Он продиктовал его. В итоге деньги не вернулись, а чат с женщиной был удален. Когда мужчина проверил счет, оказалось, что с него списали около 130 тысяч рублей. Мошенница перестала выходить на связь, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что в интернете нужно быть очень осторожным. Если новый знакомый просит денег, это почти всегда обман. Никогда не сообщайте коды из смс посторонним людям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски бесследно исчезнувшего охотника завершились спустя месяц в Иркутской области.