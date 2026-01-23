В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи

«Реализуя план куратора, направленный на дестабилизацию обстановки в России, Н. выполнил ряд заданий, направленных на повреждение средств связи. Противоправная деятельность заключалась в совершении диверсий. Так, Н. 24 апреля 2025 года и 26 апреля 2025 года, следуя прямому указанию куратора, совершил поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи в Орловской области», — говорится в сообщении.