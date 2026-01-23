Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в мороз прорвало трубу возле крупной больницы: пришлось организовать подвоз воды

В Уфе из-за прорыва трубы осталась без воды РКБ имени Куватова.

Источник: Комсомольская правда

На территории Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе произошла коммунальная авария — зафиксирована утечка на трубопроводе диаметром 250 миллиметров. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

На месте происшествия работают аварийные бригады, которые занимаются оперативным устранением неисправности. Для контроля ситуации и координации помощи организована дежурная группа сотрудников УГЗ.

Для обеспечения нужд больницы, особенно родильного дома, организована доставка питьевой воды во все палаты, включая неонатальный блок, отделение реанимации, акушерства и гинекологии. Также осуществляется разнос технической воды по другим отделениям для поддержания санитарно-гигиенического режима.

— Службы города работают над скорейшим восстановлением водоснабжения, — заверили в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.