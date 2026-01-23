В Уфе в мороз прорвало трубу возле крупной больницы: пришлось организовать подвоз воды

На территории Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе произошла коммунальная авария — зафиксирована утечка на трубопроводе диаметром 250 миллиметров. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.
На месте происшествия работают аварийные бригады, которые занимаются оперативным устранением неисправности. Для контроля ситуации и координации помощи организована дежурная группа сотрудников УГЗ.
Для обеспечения нужд больницы, особенно родильного дома, организована доставка питьевой воды во все палаты, включая неонатальный блок, отделение реанимации, акушерства и гинекологии. Также осуществляется разнос технической воды по другим отделениям для поддержания санитарно-гигиенического режима.
— Службы города работают над скорейшим восстановлением водоснабжения, — заверили в УГЗ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.