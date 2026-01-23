ЧП на Павловском водохранилище: мужчина на снегоходе попал в полынью и перевернулся

В Башкирии на Павловском водохранилище произошел инцидент. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, 45-летний мужчина ехал по льду на снегоходе с двумя прицепами, и когда попал в полынью, потерял управление, после чего транспорт перевернулся.