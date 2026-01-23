ЧП на Павловском водохранилище: мужчина на снегоходе попал в полынью и перевернулся

В Башкирии на Павловском водохранилище произошел инцидент. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, 45-летний мужчина ехал по льду на снегоходе с двумя прицепами, и когда попал в полынью, потерял управление, после чего транспорт перевернулся.
К счастью, водитель не пострадал, но продолжить путь самостоятельно уже не смог. Ему на помощь прибыли спасатели Госкомитета по ЧС, специалисты эвакуировали мужчину в безопасную зону.
Спасатели напоминают гражданам, что полыньи и участки с тонким льдом могут возникать даже на хорошо знакомых маршрутах. Передвижение на технике, особенно с дополнительной нагрузкой в виде прицепов, значительно увеличивает риск провала под лед.
