«Аварийная ситуация устранена»: в Уфе в РКБ имени Куватова вернули воду

Напомним, сегодня на территории больницы произошла коммунальная авария — была зафиксирована утечка на трубопроводе диаметром 250 мм. В связи с этим на месте работали аварийные бригады, а для обеспечения нужд роддома была организована доставка питьевой воды по всем палатам, включая неонатальное отделение и реанимацию, а также технической воды для санитарных нужд.