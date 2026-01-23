«Аварийная ситуация устранена»: в Уфе в РКБ имени Куватова вернули воду

Аварийная ситуация с водоснабжением в роддоме Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе устранена. Как сообщило Управление гражданской защиты города, подача холодной воды в медицинское учреждение на улице Достоевского полностью восстановлена.
Напомним, сегодня на территории больницы произошла коммунальная авария — была зафиксирована утечка на трубопроводе диаметром 250 мм. В связи с этим на месте работали аварийные бригады, а для обеспечения нужд роддома была организована доставка питьевой воды по всем палатам, включая неонатальное отделение и реанимацию, а также технической воды для санитарных нужд.
Специалистам удалось ликвидировать повреждение и вернуть нормальное водоснабжение медицинскому учреждению.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.