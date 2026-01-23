Ричмонд
«Аварийная ситуация устранена»: в Уфе в РКБ имени Куватова вернули воду

В Уфе после прорыва трубы восстановили подачу воды в РКБ имени Куватова.

Источник: Комсомольская правда

Аварийная ситуация с водоснабжением в роддоме Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе устранена. Как сообщило Управление гражданской защиты города, подача холодной воды в медицинское учреждение на улице Достоевского полностью восстановлена.

Напомним, сегодня на территории больницы произошла коммунальная авария — была зафиксирована утечка на трубопроводе диаметром 250 мм. В связи с этим на месте работали аварийные бригады, а для обеспечения нужд роддома была организована доставка питьевой воды по всем палатам, включая неонатальное отделение и реанимацию, а также технической воды для санитарных нужд.

Специалистам удалось ликвидировать повреждение и вернуть нормальное водоснабжение медицинскому учреждению.

