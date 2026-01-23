Вьетнамская полиция задержала россиян за торговлю наркотиками

В курортном городе Нячанг провинции Кханьхоа правоохранительные органы Вьетнама задержали группу граждан России по подозрению в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Хошимине Тимура Садыкова.
По данным дипломата, у одного из задержанных в ходе обыска обнаружили более 150 готовых к продаже доз различных наркотических веществ. В списке изъятого значатся ЛСД, марихуана, метамфетамин и кетамин. Для поиска клиентов и продажи веществ подозреваемые использовали мессенджер Telegram. Ранее полиция задокументировала факт продажи наркотиков одним из россиян трем иностранцам.
Генконсульство держит ситуацию на контроле. Имена задержанных в интересах следствия пока не разглашаются. Тимур Садыков отметил, что употребление наркотиков во Вьетнаме карается тюрьмой до пяти лет, за транспортировку может грозить пожизненный срок, а за сбыт предусмотрена смертная казнь.
Россия и Вьетнам сотрудничают в вопросах передачи осужденных. Так, в 2024 году в РФ для отбывания наказания была экстрадирована Мария Дапирка, ранее приговоренная вьетнамским судом к пожизненному сроку за перевозку кокаина. В 2025 году на родину вернулась еще одна россиянка, осужденная на 18 лет.