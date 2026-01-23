Вьетнамская полиция задержала россиян за торговлю наркотиками

Россия и Вьетнам сотрудничают в вопросах передачи осужденных. Так, в 2024 году в РФ для отбывания наказания была экстрадирована Мария Дапирка, ранее приговоренная вьетнамским судом к пожизненному сроку за перевозку кокаина. В 2025 году на родину вернулась еще одна россиянка, осужденная на 18 лет.