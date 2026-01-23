Ричмонд
Вьетнамская полиция задержала россиян за торговлю наркотиками

Во вьетнамском Нячанге задержана группа россиян, торговавшая наркотиками через Telegram. У одного из них изъяли 150 доз запрещенных веществ. По законам страны задержанным может грозить вплоть до пожизненного срока или смертной казни.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В курортном городе Нячанг провинции Кханьхоа правоохранительные органы Вьетнама задержали группу граждан России по подозрению в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Хошимине Тимура Садыкова.

По данным дипломата, у одного из задержанных в ходе обыска обнаружили более 150 готовых к продаже доз различных наркотических веществ. В списке изъятого значатся ЛСД, марихуана, метамфетамин и кетамин. Для поиска клиентов и продажи веществ подозреваемые использовали мессенджер Telegram. Ранее полиция задокументировала факт продажи наркотиков одним из россиян трем иностранцам.

Генконсульство держит ситуацию на контроле. Имена задержанных в интересах следствия пока не разглашаются. Тимур Садыков отметил, что употребление наркотиков во Вьетнаме карается тюрьмой до пяти лет, за транспортировку может грозить пожизненный срок, а за сбыт предусмотрена смертная казнь.

Россия и Вьетнам сотрудничают в вопросах передачи осужденных. Так, в 2024 году в РФ для отбывания наказания была экстрадирована Мария Дапирка, ранее приговоренная вьетнамским судом к пожизненному сроку за перевозку кокаина. В 2025 году на родину вернулась еще одна россиянка, осужденная на 18 лет.