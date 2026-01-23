Полиция установила участниц избиения подростка в туалете в ТЦ Подмосковья

В ГУ МВД добавили, что в драке принимали участие девочки от 12 до 14 лет, они опрошены в присутствии законных представителей. «Полицейскими пострадавшей будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного ее здоровью», — добавили в главке. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.