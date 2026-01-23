Убедили женщину, что ее банковские счета под угрозой: В Молдове задержаны два иностранца, которые выманили у пенсионерки 550 тысяч леев

В столице задержаны граждане иностранного государства, 26-летняя женщина и 37-летний мужчина, подозреваемые в участии в организованной группе, занимавшейся мошенничеством.
По данным Генерального инспектората полиции, злоумышленники обманули 75-летнюю женщину, выманив у нее 550 000 леев. Мошенники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и убеждали жертву, что ее банковские счета якобы под угрозой.
Женщину задержали с поличным в Бельцах во время совершения аналогичного преступления, мужчину — позже в Кишиневе. В ходе обысков у подозреваемых изъяты крупные суммы наличных, происхождение которых сейчас устанавливается. Оба находятся под арестом на 30 дней. При доказанной вине им грозит до пяти лет лишения свободы.
