Убедили женщину, что ее банковские счета под угрозой: В Молдове задержаны два иностранца, которые выманили у пенсионерки 550 тысяч леев

Женщину задержали с поличным в Бельцах во время совершения аналогичного преступления, мужчину — позже в Кишиневе. В ходе обысков у подозреваемых изъяты крупные суммы наличных, происхождение которых сейчас устанавливается. Оба находятся под арестом на 30 дней. При доказанной вине им грозит до пяти лет лишения свободы.