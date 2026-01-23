Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убедили женщину, что ее банковские счета под угрозой: В Молдове задержаны два иностранца, которые выманили у пенсионерки 550 тысяч леев

Мошенники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов [видео]

Источник: Комсомольская правда

В столице задержаны граждане иностранного государства, 26-летняя женщина и 37-летний мужчина, подозреваемые в участии в организованной группе, занимавшейся мошенничеством.

По данным Генерального инспектората полиции, злоумышленники обманули 75-летнюю женщину, выманив у нее 550 000 леев. Мошенники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и убеждали жертву, что ее банковские счета якобы под угрозой.

Женщину задержали с поличным в Бельцах во время совершения аналогичного преступления, мужчину — позже в Кишиневе. В ходе обысков у подозреваемых изъяты крупные суммы наличных, происхождение которых сейчас устанавливается. Оба находятся под арестом на 30 дней. При доказанной вине им грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше