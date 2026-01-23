Суд наказал белоруса, который пьяным усадил 15-летнего сына за руль, а тот попал в аварию

Прокуратура Сморгонского района поддержала в суде гособвинение в отношении 40-летнего неработающего жителя Гродненской области, который, будучи нетрезвым, посадил за руль автомобиля своего сына-подростка, а тот попал в ДТП с тяжкими последствиями, сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.
Мужчине инкриминирован допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего прав, что привело к причинению тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
Обвиняемый в августе 2025 года, будучи пьяным, допустил своего 15-летнего сына к управлению автомобилем. Сам отец и его двое нетрезвых знакомых сели в машину в качестве пассажиров. Подросток при движении по гравийке с управлением не справился, машину занесло и она съехала в кювет, где столкнулась с придорожными деревьями. В результате этого ДТП одному из пассажиров автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.
На суде обвиняемый вину признал.
Суд постановил назначить мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением на 5 лет права заниматься работой, связанной с управлением автомобилем.
