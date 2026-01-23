Суд наказал белоруса, который пьяным усадил 15-летнего сына за руль, а тот попал в аварию

Обвиняемый в августе 2025 года, будучи пьяным, допустил своего 15-летнего сына к управлению автомобилем. Сам отец и его двое нетрезвых знакомых сели в машину в качестве пассажиров. Подросток при движении по гравийке с управлением не справился, машину занесло и она съехала в кювет, где столкнулась с придорожными деревьями. В результате этого ДТП одному из пассажиров автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.