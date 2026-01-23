Ричмонд
Два младенца умерли из-за смеси Nestlé

Во Франции начаты два уголовных расследования в связи с гибелью новорождённых, предположительно связанной с детским питанием Guigoz от компании Nestlé

Во Франции начаты два уголовных расследования в связи с гибелью новорождённых, предположительно связанной с детским питанием Guigoz от компании Nestlé. Об этом в пятницу сообщила радиостанция RMC со ссылкой на судебные источники.

Младенцы умерли в городах Анже и Бордо. По данным RMC, оба ребёнка перед смертью получали сухую молочную смесь этого бренда. Именно эти продукты были отозваны производителем из продажи в начале 2026 года.

Ранее о проблемах с продукцией Nestlé сообщили в Нидерландах, где с симптомами отравления (рвота, диарея) были госпитализированы как минимум четверо детей.

Организация по защите прав потребителей Foodwatch допустила, что причиной может быть бактерия Bacillus cereus.

