«Колдун сам искал смерти»: за что посадили уральского авторитета Овчинникова

Суд приговорил криминального авторитета Андрея Овчинникова к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве своего знакомого Леши Колдуна, который раньше был бандитом, а затем стал целителем. К Колдуну ходили лечиться многие воры в законе. Овчинников так и не признал вину, заявив, что его друг «сам искал смерти». Что еще известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».
Кем был Леша Колдун.
Алексея Суродеева (Лешу Колдуна) долгое время связывали с организованной преступной группировкой (ОПГ) «Синие», которая в 90-е годы была одной из самых мощных банд на Урале. Еще его считали помощником лидера этой ОПГ Андрея Трофимова (Трофы).
Затем Суродеев завязал с криминалом, обосновался в поселке Кедровка (Свердловская область) и стал целителем. Знакомые рассказывали, что экстрасенсорные способности передались бывшему бандиту от бабушки. К Суродееву приезжали лечиться криминальные авторитеты со всего Урала, а местные жители называли его Лешей Колдуном и Лешей Сенсеем, сравнивали его с Григорием Распутиным.
— К нему обращались не только авторитеты, но и местные жители. И родители с детьми. Он был очень простой в общении, открытый, без всяких понтов. Очень много добра сделал. Никаких конфликтов у него не было, — рассказывал один из бывших пациентов Леши Колдуна.
Как Овчинников убил Колдуна.
Лешу Колдуна убили 5 января 2025 года. По версии следствия, во время застолья один из гостей пырнул его ножом и сбежал. Раненый целитель обратился в больницу лишь через несколько суток, затем его ввели в искусственную кому, а на 10-й день после нападения Колдун скончался. На момент смерти ему было 57 лет.
По подозрению в убийстве Суродеева задержали его давнего знакомого Андрея Овчинникова. Мужчину увезли на допрос прямо из госпиталя, где он лечился от диабета. Следователи считали, что 5 января 2025 года подозреваемый решил отомстить Колдуну за давний конфликт. Сам Овчинников категорически отрицал вину и заявлял, что глубоко уважал Суродеева.
— Я его хорошо знал, как и многие, лечился у него. Мне он поправил ноги. В начале января мы заехали поздравить его с праздниками. Я и молодой водитель. Особо не удалось поговорить, Алексей был в не очень подходящем для этого состоянии. Жена его жаловалась, что он в запое и ворота во двор отказывается закрывать. И мы быстро уехали, чтобы не лезть в чужой семейный конфликт, — вспоминал он в беседе с E1.
Овчинников даже был готов пройти проверку на детекторе лжи. Несмотря на это, 23 января 2026 года его признали виновным в убийстве Колдуна и приговорили к 17 годам лишения свободы. Во время суда мужчине стало плохо, прямо за решеткой он измерял уровень сахара в крови. Вину он так и не признал.
— Колдун сам хотел умереть, он искал смерти, — коротко сказал он в конце судебного заседания.
Что известно об Овчинникове.
Осужденный за убийство Колдуна Андрей Овчинников был широко известен в преступных кругах под прозвищем Овчина. Его считали «ветераном» бандитских войн Екатеринбурга.
В 90-е годы он состоял в одной из первой ОПГ Екатеринбурга, которую возглавлял криминальный авторитет Николай Азарченков. Банда занималась грабежами и кражами. Овчина совершал преступления с особой жестокостью, поэтому другие бандиты относили его к категории «отморозков».
В 1991 году в Свердловской области начались криминальные разборки, в ходе которых разные ОПГ боролись за сферы влияния. Тогда Овчину арестовали и отправили в тюрьму на 14 лет за бандитизм.
В 2005-м Овчина вышел на свободу, но через год снова угодил за решетку. Его признали виновным в попытке захвата Шарташского рынка, принадлежавшего одному из лидеров крупной ОПГ «Центр» Александру Вараксину. После этого Овчинников оказался на свободе только в 2012 году.
Некоторое время бандит не попадал в поле зрения правоохранительных органов, пока в октябре 2017 года не организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова. Мужчина владел автостоянкой в Екатеринбурге вместе со своим приятелем Игорем Лучанкиным. Когда Лучанкин умер, Плетухов отказался отдавать часть прибыли его наследникам. Тогда Овчина, по версии следствия, решил «восстановить справедливость» и проучить Плетухова. Он вместе с сообщниками затолкал Плетухова в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Больше бизнесмена живым никто не видел.
В январе 2018 года Овчинникова задержали. В 2019 году следователи наконец нашли тело Плетухова. Экспертиза показала, что он умер от остановки сердца. Тогда же троих сообщников Овчины признали виновными в похищении и отправили в тюрьму. А дело их лидера выделили в отдельное производство.
В итоге в 2021 году Овчинникова оправдали из-за отсутствия доказательств его причастности к преступлению. В ноябре 2024 года дело вернули в суд, а летом 2025-го бандита все же признали виновным и приговорили к 7,5 года лишения свободы.
В феврале 2025 года в Свердловской области начался передел криминального мира: авторитет Шакро Молодой назначил Марселя Гасанова новым смотрящим за регионом. Вскоре Гасанова задержали и обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Гасанов отрекся от статуса смотрящего и называл свое дело сфабрикованным. Сидя в СИЗО, он угрожал убийством одному из сотрудников. В конце ноября ему вынесли приговор.