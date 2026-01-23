«Колдун сам искал смерти»: за что посадили уральского авторитета Овчинникова

— Я его хорошо знал, как и многие, лечился у него. Мне он поправил ноги. В начале января мы заехали поздравить его с праздниками. Я и молодой водитель. Особо не удалось поговорить, Алексей был в не очень подходящем для этого состоянии. Жена его жаловалась, что он в запое и ворота во двор отказывается закрывать. И мы быстро уехали, чтобы не лезть в чужой семейный конфликт, — вспоминал он в беседе с E1.